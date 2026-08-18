Salernitana, due clausole per Capuano: al centro due obiettivi L'ex capitano della Ternana chiude un lungo inseguimento e si prepara al debutto

Una lunga attesa. Marco Capuano aveva detto sì alla Salernitana già a fine luglio. Un lungo corteggiamento durato oltre un anno, con il primo tentativo andato a vuoto dodici mesi fa, quando da capitano della Ternana Capuano scelse di non tradire la fiducia di società e tifoseria nonostante la situazione già allarmante. Un anno dopo, Capuano ha scelto la Salernitana. Ieri le visite mediche, poi alcuni dettagli sistemati in sede prima della firma e poi delle prime parole lasciate ai tifosi.

I dettagli

Il contratto da 100mila euro di ingaggio prevede una doppia opzione: rinnovo per un'altra stagione in caso di 19 presenze e promozione in serie B. In caso di salto di categoria, previsto anche un corposo bonus. Altrimenti, se non si dovesse arrivare all'obiettivo di squadra, serviranno 25 presenze al difensore per strappare la riconferma per un'altra stagione. Cosmi lo testerà già oggi, in un ruolo chiave come quello di perno centrale della difesa che attendeva con ansia un leader dopo l'addio di Golemic.