Nuovo rinforzo per la mediana. L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il L.R. Vicenza per il trasferimento in granata a titolo definitivo del centrocampista Mattia Vitale. Il calciatore classe 1997 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con rinnovo per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni. "Sono molto felice di essere qui", le prime parole del mediano all'uscita dagli uffici granata.
UFFICIALE - Salernitana, ecco Vitale: contratto biennale
Il calciatore passa a titolo definitivo dal Vicenza
Salerno.