Salerno, rapina in via Mobilio: fermato anche il secondo rapinatore Il fatto è avvenuto lo scorso 8 agosto

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori, personale dell'UPGSP della Questura di Salerno, in sinergia con la Squadra Mobile, ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino straniero, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in concorso.

Il provvedimento trae origine dalle indagini avviate a seguito della rapina consumata nella mattinata dell'8 agosto scorso in via Settimio Mobilio, ai danni di un cittadino bulgaro di 74 anni. L'attività investigativa, supportata dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e dagli accertamenti della Polizia Scientifica, aveva già consentito, li 12 agosto, di sottoporre a fermo un primo soggetto ritenuto gravemente indiziato della rapina.

Nella notte del 14 agosto, durante un servizio di controllo del territorio in Piazza della Concordia, una Volante ha rintracciato e bloccato il secondo indiziato, successivamente accompagnato presso gli Uffici di Polizia per gli accertamenti e le formalità di rito. Gli ulteriori riscontri investigativi hanno consentito di acquisire elementi ritenuti convergenti in ordine al suo presunto coinvolgimento nella rapina. Considerato, inoltre, li concreto pericolo di fuga, anche in relazione all'assenza di una fissa dimora e di stabili legami sul territorio nazionale, gli agenti hanno proceduto al fermo. Nel corso dell'attività sono stati inoltre sequestrati alcuni capi di abbigliamento e altri oggetti ritenuti utili ai fini delle indagini.