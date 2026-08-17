FOTO - Salernitana, Franco Ferrari in sede: si decide il suo futuro Il Loco è al passo d'addio

La Salernitana è in attesa di chiudere tre nuovi acquisti ma deve fare fronte anche al capitolo cessioni. In questi minuti è arrivato in sede Franco Ferrari. Il Loco, escluso dalla sfida con la Scafatese ufficialmente, è in lista per l'addio. Sulle sue tracce sia il Guidonia che il Casarano. Il calciatore è a colloquio con il direttore sportivo Faggiano e nelle prossime ore sono attese novità. Nel post-Scafatese Cosmi aveva speso parole per l'argentino. Il mercato però viaggia in direzione di un addio.