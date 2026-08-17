Retroscena Maistro: si era proposto alla Salernitana, torna alla Juve Stabia Il trequartista aveva aperto ad un possibile ritorno anche se in serie C. Ripartirà dalle vespe

Sarà ritorno ma non in maglia granata. Fabio Maistro si era proposto alla Salernitana. Dopo la chiusura del suo rapporto con la Juve Stabia, il trequartista ex Rieti aveva immaginato un possibile ritorno all'ombra dell'Arechi. In maglia granata, Maistro aveva disputato la stagione 2019-2020, in prestito dalla Lazio. Trentatrè presenze e due gol con la Bersagliera prima di un lungo girovagare in giro per l'Italia.

Dopo la delusione playoff con la Juve Stabia, la volontà di una nuova avventura. Il calciatore, molto legato alla provincia anche per legami affettivi, si era proposto al club granata per un possibile ritorno. Per la Salernitana avrebbe anche scelto di accettare di nuovo la serie C pur di restare nel territorio. Questioni di cifre e di obiettivi. L'operazione non è mai decollata, con la Salernitana che virerà su altri obiettivi. E per Maistro nel weekend è arrivata l'accelerata: sarà ritorno ma alla Juve Stabia, con un nuovo accordo pronto ad essere stipulato nelle prossime ore e la cornice della serie B per centrare l'operazione salvezza.