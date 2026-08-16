Battipaglia, lite tra minorenni: accoltellato un 15enne Poco dopo ci sarebbe stata una rissa con una ventina di partecipanti

Saranno le indagini dei carabinieri a chiarire i motivi della lite avvenuta nella sera di Ferragosto a Battipaglia e che ha visto coinvolti due minorenni. Un 15enne, per cause ancora in corso di accertamento, è stato ferito con un'arma da taglio alla schiena. I militari hanno fermato un marocchino di 16 anni, ritenuto il responsabile del ferimento. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Diversi gli aspetti che dovranno essere chiariti dagli investigatori. Dopo la lite tra i due minorenni, infatti, ci sarebbe stata una rissa, alla quale avrebbero partecipato una ventina di ragazzi. Un episodio che ha destato preoccupazione e allarme nella città della Piana del Sele dove già nei mesi scorsi si sono verificati episodi simili. I carabinieri, anche attraverso le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, stanno provando a ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto ed i motivi che hanno dato vita ad una folle serata di violenza a Battipaglia.