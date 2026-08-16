Cava, notte di paura per un giovane escursionista disperso in montagna Il 19enne originario di Giffoni Valle Piana è stato salvato dai vigili del fuoco

Si è conclusa nel cuore della notte la disavventura di un escursionista di 19 anni, originario di Giffoni Valle Piana, che ieri sera aveva perso l’orientamento durante una passeggiata sul Monte Finestra. ?L’allarme è scattato intorno alle 18, quando il giovane, dopo aver raggiunto la vetta, non è più riuscito a ritrovare il sentiero per la via del ritorno. Resosi conto di non poter proseguire in autonomia, ha richiesto soccorso, attivando la macchina delle emergenze.

?Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale, che ha subito avviato le operazioni di ricerca. Grazie alle coordinate fornite e alla perfetta conoscenza del territorio, i soccorritori sono riusciti a localizzare il diciannovenne in tempi brevi.

?Le operazioni di recupero, rese complesse dall'oscurità, si sono svolte con successo: il ragazzo è stato raggiunto e riaccompagnato a valle dai vigili del fuoco. Fortunatamente, nonostante lo spavento per la brutta esperienza, il giovane godeva di ottima salute e non ha riportato ferite, rendendo superfluo il ricorso alle cure mediche.

?Il lieto fine è arrivato intorno alle 23, orario in cui le squadre di soccorso hanno fatto rientro, chiudendo definitivamente l'intervento.