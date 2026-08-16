Cavese, l'era Masitto parte con un ko: il Campobasso s'impone (2-0) Cristallo e Prado indirizzano il match. Masitto: "Rammarico per i due gol"

Falsa partenza. Inizia con una sconfitta il nuovo corso della Cavese. A Campobasso, gli aquilotti vengono battuti 2-0 dai padroni di casa. Decisivo l’uno-due dei locali nel corso del secondo tempo, con i gol di Cristallo e Prado ad estromettere subito gli uomini di Masitto dalla competizione nazionale. Una prova dai due volti per la Cavese, compatta nel cuore del primo tempo ed in grado di resistere agli affondi dei padroni di casa. Poi il crollo nella ripesa. Al 55’ il Campobasso trova il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: la difesa metelliana non riesce ad allontanare il pericolo e Cristallo, con un destro al volo, supera Boffelli e firma l’1-0. Passano appena tre minuti e arriva anche il raddoppio. Ancora una volta la Cavese viene sorpresa su una situazione da palla inattiva: il pallone arriva sul secondo palo e Prado, più rapido di tutti, si avventa sulla sfera e in spaccata realizza il 2-0.

L’analisi di mister Masitto: “In quattro minuti abbiamo preso due gol. Personalmente fino a lì avevamo fatto una buona partita. Siamo stati superficiali: abbiamo concesso gol da calcio d'angolo, da una rimessa laterale, abbiamo perso una marcatura sull'1-0 arrivata su una palla inattiva sulle quali lavoriamo tantissimo durante la settimana. La squadra non mi è dispiaciuta ma resta la sconfitta. Siamo venuti con personalità, abbiamo fatto le cose che avevamo preparato. Mi rammarica il secondo gol: siamo usciti dalla partita, abbiamo preso un gol troppo facile per la categoria. Dopo abbiamo ripreso a macinare, forse meritavamo anche una rete”.