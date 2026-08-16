Salernitana, ansia Heinz: problema al ginocchio per il difensore, farà esami Debutto amaro per l'ex Casertana. Cosmi: "Mi preoccupa il suo stop"

Un calcio d'angolo a favore. Un movimento innaturale e il colosso della Salernitana che resta giù. Jonas Heinz chiama immediatamente l'intervento dello staff sanitario granata. Sul cronometro i minuti passati sono 87. Tanto basta per far scattare l'allarme. Il calciatore lamenta un problema al ginocchio destro, viene medicato. Si rialza ma alza bandiera bianca. Al suo posto Di Vico per l'inutile assalto finale. Le scene finali però spaventano: Heinz lascia il campo con un evidente fasciatura al ginocchio e accompagnato dallo staff medico granata. Infine, qualche minuto più tardi, andrà via dall'Arechi in stampelle.

Un debutto tutt'altro che da sogno per l'ex Casertana, arrivato in granata dopo un lungo corteggiamento. Primi minuti in maglia Salernitana dopo l'affaticamento muscolare di settimana scorsa patito in ritiro. Normale gestione delle forze per un elemento di grande fisicità reduce da un'estate da svincolato. Ora però questo intoppo che tiene tutti col fiato sospeso. Domani mattina svolgerà gli esami che riveleranno l'entità del problema. Cosmi non ci gira intorno: "Mi preoccupa l’infortunio di Heinz, speriamo che sia una cosa risolvibile. In difesa siamo in emergenza e senza Heinz sarebbe un problema".