Salernitana, Cosmi: «Mi sembra un funerale continuo, ci rinforzeremo» Il tecnico dopo il ko con la Scafatese: «Non mi faccio abbattere dai problemi»

«Mi sembra di assistere ad un funerale continuo, questo stato d’animo non fa bene. Io sono testardo, non mi faccio abbattere dai problemi. Non è che se stasera avessimo vinto, sarebbe cambiata la situazione». Lo ha detto Serse Cosmi, allenatore della Salernitana, commentando in conferenza stampa il match di Coppa Italia di serie C contro la Scafatese. «Loro sono stati molto ordinate e attenti. Hanno tirato fuori il massimo, diamo anche dei meriti. Hanno fatto pochissimi errori in fase difensiva, hanno neutralizzato bene Lescano», le parole di Cosmi.

«Io dall’inizio, se vi ricordate, avevo detto che mi sarebbe piaciuto creare una squadra un po’ più brillante, propositiva. Senza girarci intorno la proprietà, i dirigenti mi hanno assicurato che arriveranno i giocatori che integreranno questa rosa, quindi aspettiamo prima di capire che squadra avrò in mano e di quello che potremo fare. Lo capiremo quando il mercato sarà chiuso. Dare un giudizio sul valore della squadra mi sembra fuori contesto. Fermo restando - ha aggiunto Cosmi - che oggi non meritavamo di perdere, ma è successo. Loro hanno avuto una percentuale di realizzazione vicina al 90%, noi molto meno. La squadra ha dato realmente tutto di quello che poteva dare. Non mi sento di rimproverare nulla alla squadra. Cosa mi preoccupa? L’infortunio di Heinz, speriamo che sia una cosa risolvibile perché facendo un calcolo matematico in difesa siamo contati».

Sul mercato: «Secondo lei ero contento di fare due ritiri con calciatori che andranno via o con calciatori che sono arrivati in ritardo? Non è che mi posso ammazzare per questo. Tante cose avvengono ma non sapete i motivi. Le caratteristiche di alcuni giocatori si vedono soprattutto in partite ufficiali e noi ne abbiamo fatte poche. L’allenatore dà delle linee guida per quelle che sono le caratteristiche dei calciatori da acquistare è scontato. Vuole sapere se sono state seguite? Verranno seguite. Siamo a nove giorni dalla prima di campionato e siamo un cantiere. Io vorrei rendere la squadra competitiva, forte e rendere i tifosi orgogliosi».