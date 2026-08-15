COPPA ITALIA C. LIVE | Salernitana-Scafatese 0-2, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Salernitana-Scafatese

SALERNITANA (3-4-2-1): Galeotti; Zoia, Matino, Heinz; Llano, Gyabuaa, Tascone, Villa; Djibril, Achik; Lescano. A disposizione: Cevers, Cataldo, Boncori, Mastrovito, Anastasio, Di Vico, Russo, Sorbino, Nastri, Vuillermoz, Cardoni. Allenatore: Cosmi.

SCAFATESE (4-3-3): Becchi; Novella, Manzi Baldan, Suhs; Esposito, Scognamiglio, Proia; Palmieri, Volpicelli, Dambros. A disposizione: Forte, Maggio, Ortisi, Convitto, Faiello, Altobello, Brunet, Molinaro, Terribili, De Michele, Guerra, Esposito, De Chiara. Allenatore: Ferraro.

ARBITRO: Colelli di Ostia Lido - assistenti: Mongelli e Giordano. IV uomo: Liotta.

RETI: 18' pt Palmieri (Sc), 28' pt Dambros (Sc)

NOTE. Ammoniti: Esposito (Sc). Angoli: 2-0.

35' - Ammonito Esposito.

32' - Gyabuaa regala palla a Volpicelli che tenta la conclusione dalla distanza, Galeotti blocca.

28' - GOL SCAFATESE: raddoppio dei canarini. Cross dalla destra di Palmieri per Dambros che in spaccata fa 2-0.

24' - Cooling break all'Arechi.

18' - GOL SCAFATESE - Ripartenza letale dei canarini: Novella crossa dalla destra, la palla arriva a Dambros che calcia a rete, Galeotti salva ma non può nulla sulla ribattuta di Palmieri.

13' - Salernitana ancora pericolosa: angolo dalla destra, Heinz spizza per Lescano che da due passi colpisce di testa alto.

12' - Salernitana pericolosa con una punizione dal limite di Achik, Becchi devia in angolo.

9' - Annullato per fuorigioco il gol della Salernitana: Llano di testa colpisce il palo, la palla arriva a Tascone che da due passi deposita in fondo al sacco. Ma il gioco era già fermo per offside dell'esterno granata.

7' - Djibril tenta la conclusione dal limite, palla respinta da Manzi arriva tra le braccia di Becchi.

1' - Fischio d'inizio.

IL PRE-GARA. Esordio stagionale per Salernitana e Scafatese che si affrontano all'Arechi per la Coppa Italia di serie C. Cosmi deve fare i conti con un organico ristretto: nemmeno in panchina Capomaggio che, al pari di Ferrari, è ai saluti (già domani potrebbe accasarsi allo Spezia). I granata si schierano con il 3-4-2-1: davanti a Galeotti spazio a Zoia, Matino e Heinz; Llano e Villa saranno gli esterni con Gyabuaa e Tascone in mediana. Djibril e Achik giocheranno alle spalle di Lescano.

La Scafatese, neo promossa in C, si schiera con il 4-3-3: davanti a Becchi spazio a Novella, Suhs, Manzi e Baldan. Scognamiglio, Esposito e Proia saranno i centrocampisti con Dambros, Volpicelli e Palmieri nel tridente.