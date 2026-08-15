Roger Federer fa tappa a Positano e gioca in un albergo 5 stelle Le immagini rilanciare sui social dalla struttura

Dopo il Circeo e Taormina, il tour italiano di Roger Federer prosegue lungo alcune delle coste più spettacolari dell'Italia. E per la sua nuova tappa, la leggenda del tennis svizzero ha scelto la costiera di Amalfi. E due giorni fa, Federer è sceso in campo a Positano, sul suggestivo verde artificiale dell'Hotel San Pietro, uno degli angoli più iconici dell'ospitalità di lusso italiana. Un rettangolo di gioco incastonato nella roccia, sospeso sul mare e affacciato sul panorama della costa, che per qualche ora ha avuto come protagonista uno dei piu' grandi campioni della storia del tennis. Una partita decisamente a cinque stelle. Se a Taormina ha giocato insieme a Bernard Arnault, patron del gruppo Lvmh, e ad alcuni dei suoi figli, a Positano il suo sparring partner è stato l'istruttore di tennis locale, Giuseppe Ercolano, che mai avrebbe pensato, un giorno, di potersi confrontare con la leggenda vivente. Le immagini della giornata sono state rilanciate sui social proprio dal profilo Instagram dell'albergo e hanno immediatamente restituito tutta la spettacolarità dell'incontro: da una parte il campione che ha scritto pagine memorabili della storia del tennis, dall'altra uno dei panorami piu' riconoscibili della territorio