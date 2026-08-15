Incidente a Pontecagnano Faiano: auto investe giovane su sedia a rotelle Il ragazzo è stato trasportato in ospedale

Paura questa mattina a Pontecagnano Faiano per un incidente avvenuto lungo la litoranea. I sanitari del 118 sono intervenuti all’altezza del Lido Rosanna, dove una Fiat Panda ha investito un ragazzo su sedia a rotelle elettrica. Sul posto è intervenuta la Pubblica Assistenza VO.P.I. che ha soccorso e trasportato il ragazzo al Pronto Soccorso del Ruggi di Salerno per le cure del caso. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni: ha riportato un trauma alla spalla e ferite lievi. Presente anche la Polizia Locale di Pontecagnano Faiano per i rilievi e per la gestione del traffico. L'incidente, tuttavia, conferma la pericolosità di quel tratto di strada che, specie nel periodo estivo, è spesso teatro di incidenti. Rischi su cui più volte hanno posto l'accento i residenti, ribadendo la necessità di mettere in campo misure per aumentare la sicurezza della litoranea.