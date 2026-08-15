Campobasso-Cavese, le probabili formazioni: Masitto riparte dai big Debutta in Coppa Italia Serie C il nuovo corso metelliano: "Dimostrare la nostra mentalità"

Finalmente il campo. Tempo di debutto anche per la Cavese. Alle ore 21:00, senza il calore della propria gente per le limitazioni imposte alla tifoseria, i metelliani iniziano il loro cammino con Masitto in panchina sul campo del Campobasso nella sfida valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C. In campo sarà 3-5-2 con Boffelli tra i pali, in difesa Peretti e Nunziata ai fianchi di Thiago Cionek, sugli esterni agiranno Macchi a sinistra e Sava dalla parte opposta. In mediana spazio per Diarrassouba, Visconti e Awua. In attacco la certezza è Orlando, con Fusco favorito sull'ultimo arrivato Alberti.

Le parole di Masitto

"Ci avviciniamo a questa partita, un debutto tra i Professionisti sia per me ma anche per altri calciatori, non vediamo l'ora di misurarci contro i nostri avversari. Il nostro focus deve essere quello che mettiamo dentro anche durante gli allenamenti, dobbiamo metterlo in pratica così come fatto anche nelle amichevoli e per dare una dimostrazione anche di quella che dovrà essere la nostra mentalità, come piace a me, e abbiamo l'occasione per farlo".

Campobasso-Cavese, le probabili formazioni:

CAMPOBASSO (4-3-1-2): Spurio; Pierno, Papini, Celesia, Capoferri; Gargiulo, Agazzi, Cristallo; Stoppa; Bifulco, Prado. All. Mangia.

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Peretti, Cionek, Nunziata; Sava, Diarrassouba, Visconti, Awua, Macchi; Orlando, Fusco. All. Masitto.