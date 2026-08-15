Salernitana, il CCSC: "I segnali arrivati dal club non sono quelli attesi" I tifosi criticano il mercato: "Bisogna mettere la squadra nelle condizioni di sognare la B"

Prima lo striscione ultras, ora una nota stampa. Anche il CCSC prende posizione sul momento vissuto dalla Salernitana sul fronte mercato. In un comunicato, il gruppo organizzato chiede rinforzi per sognare nella B. “Questo non è il calciomercato che aspettavamo. Un segnale. E non è un bel segnale. Ad oggi, nessun acquisto capace di accendere la piazza. E mentre aspettiamo rinforzi per puntare alla Serie B, ci prepariamo a salutare uno degli attaccanti più importanti della rosa. Si sbagliano i tempi, si sbaglia tutto quello che si può sbagliare. I pezzi migliori escono. Quelli nuovi non entrano. E la squadra, invece di rafforzarsi, si indebolisce. Così non si costruisce una promozione. Così si costruiscono dubbi, malumori e destabilizzazione. E tutto questo avviene in una piazza che ha già dato tantissimo.

Negli ultimi playoff, in sole tre partite, la tifoseria ha portato allo stadio quasi 70.000 persone. E quest’anno, a scatola chiusa, ha già risposto con 6.000 abbonamenti. Una tifoseria che continua a dare, a sostenere e a dimostrare nel tempo il proprio amore per questa maglia. Ed è proprio per questa piazza che si sarebbe aspettata una società altrettanto attenta e rispettosa verso il proprio pubblico: un ringraziamento, una mano di collaborazione e soprattutto una programmazione chiara e ambiziosa. Se davvero vogliamo la B, è arrivato il momento di dimostrarlo con i fatti. Perché a Salerno non basta dire “vogliamo vincere”. Bisogna mettere la squadra nelle condizioni di farlo”.