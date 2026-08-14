Salernitana, anche Capomaggio può partire: lo Spezia è vicina al mediano La colonia argentina pronta a scomporsi: il mediano è vicino ai liguri

Un'altra possibile cessione all'orizzonte per la Salernitana. Il club granata incassa il gradimento dello Spezia per Galo Capomaggio. Nelle ultime ore, il club ligure avrebbe accelerato e trovato l'accordo con il calciatore. Capomaggio era seguito anche da Catanzaro e Mantova, ma l’offerta dello Spezia lo ha convinto alla permanenza in terza serie. Un'accelerazione improvvisa in una giornata che si è aperta con il via libera del club all'addio di Franco Ferrari. La Salernitana sta trattando con lo Spezia in queste ore. In caso di semaforo verde il calciatore argentino potrebbe lasciare Salerno e dirigersi in Liguria per le visite mediche di rito.