Salernitana, Ferrari sblocca due arrivi. E si sogna un ‘top’ sul gong L'addio del Loco permetterà ai granata di chiudere due colpi lunedì. Ma si punta ad una sorpresa

Una cessione improvvisa ma necessaria. La Salernitana si divide da Franco Ferrari. La mancata convocazione del Loco per la sfida con la Scafatese un assist ad un addio nell’aria. Nel primo pomeriggio l’accelerazione. Il calciatore ha tra le mani le proposte di Casarano e Guidonia Montecelio ma nelle prossime ore scioglierà le riserve e chiuderà la sua esperienza con la maglia della Salernitana. I pugliesi sono avanti, sognano un attacco con Chiricò che lo scorso anno sarebbe potuto essere il tandem offensivo della Bersagliera prima del rinnovo del trequartista con i rossoblu.

D’Ursi e Capuano da lunedì in granata

Si va dunque verso la definizione dell’affare. L’addio di Ferrari libererà risorse in rosa che permetteranno alla Salernitana di ufficializzare gli arrivi di Eugenio D’Ursi e Marco Capuano. Il primo, presente ieri alla presentazione del Sorrento, ha atteso con ansia la chiamata granata. Lunedì sosterrà le visite mediche e poi firmerà il biennale che permetterà ai rossoneri di incassare 100mila euro dalla sua cessione. Per Capuano invece tutto fatto da giorni. Mancava l’ufficialità che arriverà anche per lui nella giornata di lunedì.

Due colpi per chiudere il mercato

Faggiano però non vuole fermarsi. Conosce bene le esigenze della rosa di Serse Cosmi e si augura di non dover fare i conti con nuovi improvvisi accelerazioni sul fronte uscite. Restano fuori dal progetto Ghiglione, Berra e Varone: gli addii dei tre calciatori permetterebbero di rinforzare le corsie (c’è Ciotti del Cosenza in pole position ma è tutto legato alla posizione di Longobardi) e di irrobustire la mediana (Faggiano ha in pugno Vallocchia ma si guarda intorno e pensa ad altri profili con maggiore esperienza per la categoria). Poi si aspetterà l’epilogo del mercato con il desiderio di completare il reparto offensivo con un big della categoria. Si draga il mercato degli svincolati (Coda resta una suggestione). Quasi impossibile per cifra e categoria Djuric, nome che nei giorni aveva scaldato la fantasia di una tifoseria ancorata ai fasti degli scorsi anni. Come successo con Ferraris sul gong, la Salernitana però avrebbe il desiderio di alzare il tasso tecnico. Prima però servirà fare spazio con cessioni necessarie.