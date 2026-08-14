FOTO - Salernitana, gli ultras alla società: "L'asticella la sapete alzare?" Nuovo messaggio ultras indirizzato al patron Iervolino e all'ad Pagano

Un nuovo striscione per far trapelare il proprio malcontento per un mercato che non è ancora decollato. Già a Cascia, gli ultras avevano chiesto alla società rinforzi chiedendo nomi importanti dopo gli innesti under. Questa sera, nella giornata che potrebbe portare Ferrari e Capomaggio fuori dal progetto Salernitana, la Curva Sud Siberiano alza di nuovo la voce con uno striscione indirizzato alla società: "Iervolino e Pagano: senza chiarezza avete solo da dimostrare. Ma l'asticella la sapete alzare?". Il testo è stato esposto nei pressi dell'Arechi a 24 ore dal debutto stagionale con la Scafatese.