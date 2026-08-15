Salernitana-Scafatese, le probabili formazioni: Cosmi riparte dal 3-4-2-1 Alle ore 21:00 l'Arechi riaccoglie una squadra granata alle prese con tante operazioni di mercato

Una sfida ufficiale nel bel mezzo di un mercato che si è acceso con non poche sorprese. Arriva la Coppa Italia Serie C e per la Salernitana è tempo già di prove vere e proprie mentre la società prova a sbloccare il mercato facendo i conti con cessioni pesanti. All'Arechi, fischio d'inizio alle ore 21:00, la squadra di Serse Cosmi disputa il suo antipasto di campionato sfidando la Scafatese in un derby che sarà termometro per la condizione di un gruppo con assenze importanti e in attesa di ritocchi. Dall'altra parte di campo una Scafatese con grande entusiasmo, con alle spalle la cavalcata vincente in serie D e con la fame di chi si riaffaccia al calcio dei grandi con la voglia di stupire.

Le scelte

Cosmi riparte dal 3-4-2-1 ma con diverse novità. Davanti a Galeotti, possibile debutto dal 1' per Heinz: l'ex Casertana completerà il pacchetto arretrato con Matino e Zoia. Sulle corsie, spazio a Llano e Anastasio, in vantaggio su Villa. In mezzo al campo Gyabuaa farà coppia con Tascone. Sulla trequarti scelte obbligate, con Achik e Cardoni a supporto di Lescano.

Salernitana-Scafatese, le probabili formazioni:

Salernitana (3-4-2-1): Galeotti; Heinz, Matino, Zoia; Llano, Tascone, Gyabuaa, Anastasio; Achik, Cardoni; Lescano.

Scafatese (4-3-3): Forte; Novella, Baldan, Manzi, Ortisi; Proia, Tripi, Esposito; Volpicelli, Maggio, Convitto.