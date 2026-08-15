Salerno, task force del Nos: multati tre parcheggiatori abusivi Multe anche per l'esplosione di fuochi pirotecnici e per cani senza guinzaglio

A Salerno continua il lavoro della Polizia Municipale anche in questo periodo legato alle vacanze estive. Gli agenti del NOS, nella tarda serata di ieri, hanno sanzionato con mille euro, un soggetto dedito all'accensione di fuochi pirotecnici all'interno di un lido della zona orientale, contravvenendo ad apposita ordinanza dirigenziale.

Ma non è stato l'unico provvedimento adottato. Prosegue, infatti, la lotta al fenomeno degli abusivi della sosta. Nelle scorse ore sono stati sanzionati tre parcheggiatori, ed uno è stato multato per reiterazione. I controlli sono stati effettuati nelle zone del Polo Nautico e in piazza Mazzini.

Inoltre, sono stati sanzionati due cittadini che portavano a passeggio cani pericolosi senza guinzaglio in piazza Principe Amedeo. I controlli proseguiranno anche in giornata per garantire un Ferragosto sicuro a turisti e cittadini.