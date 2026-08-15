Tragico incidente a Nocera Superiore: perde la vita un centauro 35enne Dolore nella città dell'Agro

Un 35enne ha perso la vita a Nocera Superiore in un incidente stradale avvenuto nella serata di Ferragosto. La tragedia si è consumata nei pressi della rotatoria di via Monte del Vesuvio, nella frazione di Pecorari. La vittima viaggiava in sella ad una moto che, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada.

Il violentissimo impatto ha provocato gravissime ferite al giovane che sarebbe deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che, nonostante i tentativi, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto ed appurare eventuali responsabilità. La tragedia ha sconvolto la comunità di Nocera Superiore dove il 35enne era molto conosciuto. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il primo cittadino Gennaro D'Acunzi.