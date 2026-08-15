Salernitana, la Curva Sud Siberiano lancia messaggi a Iervolino e chiede la B Nel prepartita i cori al patron. Dopo la sconfitta i messaggi alla squadra

L’Arechi non lascia sola la Salernitana. In attesa del campionato, con gli oltre 6mila abbonamenti già sottoscritti, sono oltre 3mila gli spettatori che decidono di chiudere il proprio Ferragosto per presenziare al derby con la Scafatese. L’epilogo è amaro ma i messaggi della Curva Sud Siberiano sono chiarissimi. Prima della partita lo striscione affisso nei pressi dello stadio. La richiesta di alzare l’asticella viene cantata forte anche prima del fischio d’inizio. Per la Scafatese era un sogno scendere in campo all’Arechi, la Curva Sud Siberiano ribadisce la volontà di ritornare presto in serie B. Al 45’ fischi alla squadra dopo una prova incolore. Poi la reazione d’orgoglio che non basta. Al triplice fischio finale la richiesta a Iervolino di fare rivoluzione prima di parlare alla squadra, provare ad andare oltre una prova incolore. Applausi e ritorno negli spogliatoi seppur a testa bassa per un esordio amaro.