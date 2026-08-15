Salernitana-Scafatese 1-2, Ferraro: "Questa è un'impresa, in C vogliamo sognare" Il tecnico dei canarini: "Questa è una grande gioia ma non deve farci montare la testa"

Una vittoria pesante. Giovanni Ferraro si gode un successo che ha il sapore di storia. Salernitana-Scafatese 1-2 ha il sapore di un’impesa: “Abbiamo fatto una prova importante, test per il campionato che sarà. Oggi siamo scesi in campo con il 4-3-3 ma poi siamo stati bravi ad abbassarci. Questa è una vittoria che non deve farci montare la testa. Questa però è una grande gioia per noi, per la tifoseria, per la società. Vincere all’Arechi ha un valore speciale, farlo davanti a nostri tantissimi supporters è importante. Questo però è solo un assaggio, sappiamo che il campionato sarà durissimo”.

La chiave della sfida, soprattutto nel primo tempo, è stata la spinta degli esterni: “Avendo in Palmieri e Dambros due calciatori che sono bravi nei duelli, abbiamo provato a forzare sugli uno contro uno. Questa vittoria non è per demeriti della Salernitana ma per il coraggio e per la prestazione della Scafatese. Poi nel finale siamo riusciti a resistere all’assalto granata.

Mercato? Il nostro direttore sta lavorando, vogliamo ancora rafforzare la rosa. Il nostro presidente è molto ambizioso. Noi vogliamo centrare la salvezza e farlo il prima possibile. Non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo. Sappiamo che è un campionato difficile ma voglio dare tutto per impormi in questo campionato. A volte ci sono etichette che segnano le carriere di tutti. Ecco perchè spero di toglierla e affermarmi”.