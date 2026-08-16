A Castellabate il tradizionale omaggio alla Madonna degli Abissi La corona è stata deposta tra le braccia della statua, a 18 metri di profondità

A Castellabate, nel Cilento, si è rinnovata la tradizione dell'omaggio alla Madonna degli Abissi. Nel giorno di Ferragosto subacquei e fedeli hanno venerato la statua bronzea collocata a 18 metri di profondità al largo di Santa Maria di Castellabate.

Guidati da Natale De Santis, presidente dell'A.S.Cilento Sub New, i sub hanno raggiunto la statua per deporre una corona di fiori fra le sue braccia. La giornata è iniziata alle 11 con la Santa Messa nel Santuario di Santa Maria a Mare, durante la quale sono stati benedetti i fiori destinati alla Madonna. Al termine della celebrazione, i partecipanti hanno raggiunto il punto di immersione, in uno dei siti dell'Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate.

Una volta sul fondale, la corona è stata deposta fra le braccia della statua. Al termine dell'omaggio, i subacquei hanno aperto gli erogatori verso l'alto, creando una colonna di bolle come saluto alla Madonna degli Abissi.

