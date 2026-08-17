Salernitana, per Ferrari è lotta Casarano-Guidonia con la "sorpresa" di Cosmi "Scusate, ma Ferrari mica l'ho ceduto io?", la battuta di Cosmi. Parole al miele da Casarano

"Scusate, ma Ferrari mica l'ho ceduto io?". Serse Cosmi non ha utlizzato giri di parole nel commentare l'esclusione di Franco Ferrari dalla sfida fra Salernitana e Scafatese. Ufficialmente out per un affaticamento muscolare, versione filtrata dal club e cancellata dai rumors di mercato che hanno fatto breccia nell'ambiente granata e continuano a tener banco. "Non è ancora andato via, era sugli spalti", ha ammesso candidamente il tecnico umbro. Eppure, per Ferrari, salvo clamorosi colpi di scena il destino appare ormai deciso.

Casarano e Guidonia se lo contendono. Ad uscire allo scoperto il tecnico dei pugliesi Vito Di Bari dopo la sconfitta con il Bari: "E’ un giocatore importante, so che la società lo sta trattando. Ci darebbe personalità e struttura fisica che in questo momento mancano, sarei felice di allenarlo”. Nelle prossime ore arriverà la decisione definitva. Ferrari si allontana dalla Salernitana.