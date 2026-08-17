Salernitana, lunedì di visite mediche: cinque operazioni di mercato da definire Faggiano prepara la rivoluzione dopo un weekend infuocato

Prima un appuntamento a cena per conoscersi, poi la parola al campo. La Salernitana si prepara ad un inizio settimana scoppiettante. La tanto attesa accelerazione sul mercato è arrivata soprattutto grazie alle operazioni in uscita che hanno preso una piega inaspettate. Faggiano sperava negli addii degli esuberi Berra, Varone e Ghiglione. Venerdì invece, in poche ore, prima ha portato all'accelerazione improvvisa per l'addio di Franco Ferrari, Guidonia e Casarano si contendono la punta, e poi per la cessione di Galo Capomaggio allo Spezia, 150mila euro dai bianconeri e visite mediche in giornata.

E poi ci sono i nomi in entrata. Ieri sera, Daniele Faggiano e Serse Cosmi hanno accolto Marco Capuano e Mattia Vitale. Il primo arriverà con lo status da svincolato dopo l'esperienza alla Ternana, club del quale è stato anche capitano. Toccherà a lui guidare la difesa. Il secondo invece è reduce dall'esperienza al Vicenza e ha scelto la Salernitana nonostante l'accordo con il Catania. Oggi sarà anche la giornata di Eugenio D'Ursi. Trasferimento a titolo definitivo per circa 100mila euro dal Sorrento, biennale al calciatore protagonista di 15 gol con la maglia rossonera.