Salernitana, Capomaggio in tribuna a La Spezia. Faggiano mette le mani su Vitale L'argentino già in città: dirà addio alla Salernitana domani. Faggiano chiude un rinforzo

La Salernitana si prepara ad una rotazione a centrocampo. Il club granata si prepara a salutare Galo Capomaggio. Il mediano argentino era a La Spezia per la sfida di Coppa Italia che ha visto in campo i bianconeri. Sentore di un affare già definito, con il trasferimento a titolo definitivo per una cifra che si aggira sui 200mila euro.

Al suo posto, Faggiano punta su Mattia Vitale. Il centrocampista si deve liberare dal Vicenza ma è promesso sposo granata. La Salernitana ha superato la concorrenza del Catania, con il club etneo che non ha rilanciato. Settimana prossima si arriverà a definire l'affare.