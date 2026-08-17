Emergenza al pronto soccorso, Cantone "arruola" dieci nuovi infermieri Erano collocati negli uffici amministrativi; da settembre risposte real time con i tablet

A fronte della carenza di risorse, anche in considerazione delle ferie estive, la direzione strategica del Ruggi ha ritenuto necessario spostare alcuni infermieri collocati negli uffici amministrativi, ai servizi sanitari di loro competenza. Oggi 17 agosto, entreranno in servizio 10 unità di personale amministrativo, autorizzato dalla Regione Campania, in anticipazione sul "Piano Triennale del Fabbisogno del Personale", che svolgeranno i servizi amministrativi lasciati vacanti dagli infermieri cui sopra, i quali a loro volta, andranno a coprire eventuali carenze nei reparti, in primis al pronto soccorso.

"Superata l'emergenza estiva inoltre - come dichiara il direttore generale Nicola Cantone -, si procederà ad introdurre la figura del 'caring nurse', dotata di specifici tablet collegati ai servizi informatici, per dare risposte in real time, immediate e concrete ai familiari dei pazienti, e si procederà altresì a dare una organizzazione di tipo verticale al pronto soccorso".

Il dg, tra l'altro, ha trascorso il giorno di Ferragosto (e quelli a seguire) tra i reparti e nei pronto soccorso degli ospedali di Salerno, Mercato San Severino e Cava de' Tirreni, scegliendo cosi di dare continuità al lavoro intrapreso fin dal suo insediamento.