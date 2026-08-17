UFFICIALE - Salernitana, è addio con Capomaggio: passa allo Spezia Il mediano si trasferisce in Liguria

Galo Capomaggio dice addio alla Salernitana. Con una nota ufficiale, lo Spezia Calcio "comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dall'US Salernitana 1919, le prestazioni sportive del centrocampista Galo Capomaggio. Argentino, classe 1997, saluto dopo aver totalizzato 31 presenze, siglando 5 reti e fornendo 3 assist in maglia granata. Centrocampista esperto, forte fisicamente, abile sia in costruzione che in zona gol, Capomaggio è pronto a mettersi al servizio delle Aquile con indosso la maglia numero 14".