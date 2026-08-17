UFFICIALE - Salernitana, ecco il leader della difesa: arriva Capuano "Speriamo di rendere felici i nostri tifosi", le parole del difensore

Mancava solo l'ufficialità attesa ormai da giorni. L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe 1991 Marco Capuano, che nelle ultime cinque stagioni ha vestito la maglia della Ternana. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con rinnovo per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni. Il difensore ha sostenuto le visite mediche e poi ha sottoscritto il suo legame con la Bersagliera. Domani sosterrà il suo primo allenamento. "Speriamo che sia una grande annata, faremo di tutto per rendere felici i nostri tifosi", le prime parole dello stopper.