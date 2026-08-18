Salernitana, intrecci di mercato: il tentativo di Ferrari, l'attesa di D'Ursi Giornata febbrile nella sede granata: per D'Ursi manca l'annuncio così come per l'addio del Loco

Un pomeriggio intenso. La sede di via Allende della Salernitana è stato un lungo viavai di calciatori, personalità ed addetti ai lavori. Una giornata ricca di novità e sorprese, come testimoniata dagli annunci del club sul proprio sito ufficiale. Galo Capomaggio aveva già salutato destinazione La Spezia. La Salernitana invece aveva accolto Marco Capuano e Mattia Vitale, ufficialità arrivate nella giornata di ieri. Manca solo quella di Eugenio D'Ursi. Nella tarda mattinata l'attaccante ha fatto capolino in sede, ha incontrato il direttore sportivo Daniele Faggiano sistemato gli ultimi dettagli per il suo trasferimento in granata. Manca solo l'annuncio ufficiale che arriverà nel pomeriggio, quando il calciatore scenderà in campo al Mary Rosy e si metterà a disposizione di Serse Cosmi.

L'addio di Ferrari

Tra tanti volti nuovi ha fatto capolino un leader come Franco Ferrari. L'attaccante italo-argentino ha infiammato il weekend di mercato granata. Prima l'esclusione dalla sfida con la Scafatese, poi la corsa a due fra Casarano e Guidonia per l'attaccante ex Vicenza. Alla fine a vincere il duello saranno i capitolini, in vantaggio anche per l'offerta da circa 60mila euro per il cartellino del calciatore. L'accelerata vincente è arrivata però dopo un incontro in sede con il ds Faggiano per avere chiarezza sul suo futuro. Qualche timida chance di permanenza stoppata sul nascere, col calciatore fuori dal progetto tecnico, sacrificio di mercato. Risolte alcune pendenze, dirà addio non senza rimpianti, con la tifoseria che non aveva fatto mistero sulla speranza di una sua permanenza.