UFFICIALE - Salernitana, è addio con Ferrari: il Loco passa nel girone B

La triangolazione degli attaccanti si conclude. Dopo aver annunciato l'ingresso di D'Ursi, la Salernitana saluta Franco Ferrari. Il Loco dice addio. Saluta dopo appena una stagione. Ad attenderlo il Guidonia Montecelio. I capitolini mettono le mani sull'italo-argentino con indennizzo di 60mila euro al club granata. Ieri la visita in sede per risolvere le ultime pendenze, con tanto di confronto con il direttore sportivo Daniele Faggiano.
Questa la nota del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Guidonia Montecelio 1937 FC per la cessione dell’attaccante classe 1995 Franco Ferrari. Il calciatore argentino si trasferisce a titolo definitivo. Il club ringrazia Ferrari per l’impegno profuso nella scorsa stagione in maglia granata, con l’augurio delle migliori fortune per il suo futuro personale e professionale".