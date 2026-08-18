Salernitana-Sorrento, da mercoledì la prevendita: info e costi Nessuna limitazione per il settore ospiti

Con una nota ufficiale, la Salernitana comunica che dalle ore 10:00 di domani, mercoledì 19 agosto, saranno acquistabili i tagliandi per assistere a Salernitana-Sorrento, gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27, in programma allo stadio Arechi lunedì 24 agosto alle 21:00.

I biglietti saranno in vendita presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale oppure online (tramite questo link). Inoltre, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 18:00 alle 20:30. Si ricorda che sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti per la stagione 2026/27 fino alle ore 21:00 di lunedì 24 agosto.

Settore ospiti. I tagliandi per la Curva Nord Inferiore (capienza 500 posti) saranno in vendita libera dalle 10:00 di mercoledì 19 agosto fino alle ore 19:00 di domenica 23 agosto. Pertanto, i biglietti per il settore ospiti non potranno essere acquistati al botteghino nel giorno di disputa della gara.

Prezzi*

Intero Donna/Over 65 U14** Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 42 + € 3,00 prev. € 29 + € 3,00 prev. € 18 + € 2,00 prev. Tribuna Verde Sud/Nord € 29 + € 3,00 prev. € 22 + € 2,00 prev. € 12 + € 2,00 prev. Tribuna Azzurra € 22 + € 2,00 prev. € 16 + € 2,00 prev. € 10 + € 2,00 prev. Distinti € 16 + € 2,00 prev. € 10 + € 2,00 prev. € 6 + € 2,00 prev. Curva Sud € 10 + € 2,00 prev. — € 6 + € 2,00 prev. Curva Nord inf. (settore ospiti) € 10 + € 2,00 prev. — —

*escluse commissioni di servizio.

**I bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud è applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hippo Card, Granata Card e Member Card).

Per questa partita non sono previsti omaggi Under 14.

Persone con disabilità

Le persone con disabilità possono munirsi del tagliando d’ingresso per la Tribuna Verde al prezzo privilegiato di € 5. Per farlo, occorre inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti l’invalidità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 10:00 di mercoledì 19 agosto ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 20 agosto. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso nel giorno di disputa della gara presso il botteghino 1 dello stadio Arechi dalle 18:00 alle 20:30 e potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare un’e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 10:00 di mercoledì 19 agosto fino alle 23:59 di giovedì 20 agosto. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.