Salernitana, D’Ursi si presenta: "Sono carico, voglio fare un grande campionato" Le prime parole della nuova punta granata: "Darò tutto per questa maglia"

Una lunga attesa, poi la fumata granata. Eugenio D’Ursi finalmente è un nuovo calciatore della Salernitana. L’attaccante non vede l’ora di vestire la maglia della Bersagliera: “Ci vediamo lunedì allo stadio”. Per lui quella con il Sorrento sarà anche la sfida dell’ex: “Sono sempre pronto, sono carico, speriamo di fare un grandissimo campionato”.

Per D’Ursi la Salernitana aveva chiuso gli accordi nelle scorse settimane, poi la frenata legata anche alle triangolazioni di mercato con la cessione di Franco Ferrari: “Sono felicissimo di stare qui, darò tutto me stesso per questi colori e per questa tifoseria”.