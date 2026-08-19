Salernitana, fiato sospeso per Heinz: sensazioni non positive Si attende il responso sulle condizioni del difensore

Minuti concitati e fatali. L'assalto della Salernitana alla Scafatese rischia di avere strascichi anche sul prosieguo del cammino granata. Perchè, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il ginocchio di Jonas Heinz ha fatto 'crac' e ora è tempo di incrociare le dita. Gli esami strumentali sostenuti dal calciatore non hanno escluso problematiche. Ieri la Salernitana ha comunicato il riposo scelto per l'ex Casertana in attesa di avere un quadro chiaro. Si va di sensazioni, tutt'altro che positive: sotto la lente d'ingrandimento la stabilità del legamento collaterale e del menisco.

Rischio stop

In caso di conferma dei primi sospiri, per Heinz si andrà verso uno stop di un paio di mesi. Non proprio il modo ideale per iniziare la sua avventura in granata. Una grana anche per il club che dovrebbe immediatamente fiondarsi sul mercato per un nuovo braccetto destro. Nell'idea di Cosmi, Heinz sarebbe dovuto essere la pedina inamovibile. Ora serve un rinforzo. Tutti i nomi sondati da Faggiano (Celli, Caporale) hanno trovato già soluzione altrove. Si pensa a Dametto del Cosenza, già sondato ad inizio estate. In rosa c'è Berra, calciatore però accantonato da settimane (è stato escluso dal ritiro sulla Sila) e al centro del mercato.