Ex Salernitana, Ruggeri vola in Premier League: spunta un bonus per Iervolino L'esterno lascia l'Atletico Madrid e strappa un sorriso al club granata

Nuova avventura per un ex Salernitana. Matteo Ruggeri è ufficialmente un calciatore dell‘Aston Villa. Il terzino ha giocato in prestito a Salerno durante la stagione 2021-2022 collezionando 15 presenze e fornendo un assist contribuendo alla prima salvezza storica in Serie A dell’ippocampo. L'esterno si è trasferito in Inghilterra lasciando l'Atletico Madrid per circa 30 milioni di euro. L'annuncio del club di Londra: “L’Aston Villa è lieto di annunciare l’ingaggio di Matteo Ruggeri dall’Atlético Madrid. Il terzino sinistro, vincitore dell’UEFA Europa League con l’Atalanta nel 2024, ha completato il suo trasferimento a titolo definitivo. Ruggeri, 24 anni, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, collezionando oltre 100 presenze e vincendo un trofeo europeo prima di trasferirsi all’Atletico la scorsa estate. A livello internazionale, ha rappresentato l’Italia in diverse nazionali giovanili, ma, nonostante le convocazioni, non ha ancora esordito con la maglia della Nazionale maggiore. Benvenuto, Matteo!“.

Bonus per la Salernitana

La cessione di Ruggeri frutterà oltre 150mila euro alla Salernitana grazie al contributo di solidarietà. Si tratta di una percentuale del prezzo di trasferimento (stabilito solitamente al 5% dalla FIFA o al 3% dalla FIGC per i trasferimenti nazionali) che la nuova squadra verserà alle squadre che hanno cresciuto e formato il giocatore tra i 12 e i 23 anni d’età.