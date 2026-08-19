Ansia a Capaccio, 80enne si allontana di casa: ricerche in corso Vigili del fuoco e volontari passano al setaccio il territorio

I Vigili del Fuoco sono impegnati dalle 6 di questa mattina, mercoledì 19 agosto 2026, nelle ricerche di una donna ultraottantenne residente a Capaccio, in via dei Feudi. La signora risulta irreperibile dalla mattinata, dopo essere uscita di casa, presumibilmente per recarsi presso un campo di mais. A seguito della denuncia di scomparsa presentata dai familiari ai Carabinieri, è stato attivato il piano di ricerca ufficiale. Le operazioni vedono coinvolte le squadre di terra dei Vigili del Fuoco, coadiuvate dal supporto aereo del nucleo elicotteri (Drago). Le ricerche sono attualmente in corso. I soccorritori stanno passando al setaccio il territorio, nel tentativo di ricostruire gli spostamenti effettuati dall'anziana. Al vaglio anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza che potrebbero aver catturato dettagli utili ai fini delle ricerche.