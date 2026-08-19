Salernitana Women ai nastri di partenza: si riparte dalla C Le granatine inserite nel girone D. Il settore femminile avrà come casa Giffoni Sei Casali

Dopo una stagione da protagoniste, culminata con il secondo posto in regular season e la qualificazione ai playoff nazionali, la Salernitana Women è pronta a ripartire per una nuova avvincente annata sportiva. La stagione 2026/27 di Serie C Femminile prenderà il via domenica 11 ottobre 2026 e vedrà ancora una volta le granata inserite nel Girone D, confermando la struttura a quattro raggruppamenti prevista dal Dipartimento Calcio Femminile. Il nuovo campionato si preannuncia particolarmente competitivo e ricco di novità. Nel Girone D, oltre alla Salernitana, ci saranno Roma CF, Colleferro, Villaricca, Faicchio Mediterranea, Sant’Antonio Abate, Pink Sport Time, Women Lecce, CUS Unical, Racing Catania, Palermo e Chieti.

Come da C.U. n.1, al termine della regular season che si concluderà il 16 maggio 2027, le prime due classificate di ciascun girone accederanno alla fase nazionale dei playoff, articolata su due turni e decisiva per stabilire le due squadre promosse in Serie B per la stagione 2027/28. Le modalità relative ai playout e alle retrocessioni saranno definite con un successivo comunicato ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile.Le granata inaugureranno il campionato tra le mura amiche del “Giannattasio” contro il Chieti, formazione che nella passata stagione ha chiuso al decimo posto nel Girone C. Tra le novità del raggruppamento ci saranno anche le neopromosse Sant’Antonio Abate e Racing Catania, oltre alla Roma CF, reduce dal quarto posto nel proprio girone nella scorsa annata. Nel girone D sarà presente anche la nuovissima Faicchio Mediterranea, società che ha acquisito il titolo sportivo in possesso dell’Academy Abatese fino alla scorsa stagione.

La nuova stagione prenderà forma già a partire dalla fine di agosto. Staff e calciatrici della prima squadra si ritroveranno a Salerno tra il 25 e il 28 agosto per le visite mediche. Il 1° settembre inizieranno la preparazione al “Giannattasio” per poi recarsi dal 7 al 14 settembre in ritiro a Pescasseroli, dove proseguirà il lavoro in vista dell’inizio ufficiale della stagione. Per il secondo anno consecutivo l’intero settore femminile granata continuerà a svolgere allenamenti e gare interne allo stadio “Giannattasio” di Giffoni Sei Casali, rimanendo il punto di riferimento del progetto dalla prima squadra fino alle formazioni giovanili femminili.