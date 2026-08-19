Salernitana, che tegola! Heinz dovrà stare fuori a lungo Problemi al ginocchio destro per il difensore

Intensa seduta mattutina per la Salernitana di mister Cosmi quest’oggi al centro sportivo Mary Rosy. Continua la marcia d’avvicinamento alla prima giornata di campionato, in programma lunedì 24 agosto tra le mura amiche contro il Sorrento.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria: Jonas Heinz si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di alto grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo e si sottoporrà nei prossimi giorni a consulto specialistico ortopedico. I tempi di recupero, tuttavia, si preannunciano abbastanza lunghi e comunque non inferiori ai due mesi.

Lavoro differenziato per Marco Bevilacqua, terapie per Kees de Boer che, al pari del difensore, salteranno il primo impegno ufficiale.

Dopo una prima fase in palestra, dove il gruppo ha lavorato sulla forza, l’allenamento è proseguito sul campo con partitine a campo ridotto ed esercitazioni tattiche.

La preparazione dei calciatori granata riprenderà domani pomeriggio alle 18 sempre al Mary Rosy.