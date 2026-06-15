Dimissioni in massa dei consiglieri, a Castiglione arriva il commissario

Il prefetto di Salerno Francesco Esposito ha disposto la sospensione del consiglio comunale di Castiglione del Genovesi e avviato il procedimento per il suo scioglimento, a seguito delle dimissioni presentate in tempi diversi da otto consiglieri comunali.
La gestione provvisoria del Comune è stata affidata al viceprefetto aggiunto, Erminia Barbato, nominata commissario prefettizio con il compito di garantire la continuità amministrativa dell'ente nelle more del completamento dell'iter di scioglimento.