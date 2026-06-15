Avversari Salernitana, l’annuncio dei De Laurentiis: "Venderemo il club" Il patron dei galletti scrive al sindaco Leccese e annuncia la volontà di cedere

Uno scontro durissimo con un finale a sorpresa. La famiglia De Laurentiis si dice pronta a lasciare il Bari. Il lungo botta e risposta fra la proprietà del club e il sindaco Vito Leccese si chiude con una lettera dell’attuale patron dei galletti Luigi De Laurentiis che preannuncia l’addio, nominando Pierpaolo Marino ma anche annunciando la volontà di chiudere l'esperienza con uno stralcio letto in conferenza stampa dal primo cittadino della città pugliese: “Accolgo pienamente le tre richieste e nominerò Pierpaolo Marino come nuovo direttore generale. Il suo incarico avrà due obiettivi: costruire un progetto tecnico volto a riportare il Bari in Serie A e porre fine alla situazione della multiproprietà senza alcuna compromissione del titolo sportivo e per il calcio barese. Un club che torna a crescere vale di più per chi vuole investirci. Al fine di gestire la transizione della SSC Bari verso una nuova compagine, ho coinvolto società di advisoring internazionale. Non posso citare i nomi, ma sono disposto a dirglieli nelle forme più opportune, al fine di alimentare la gestione strutturata delle trattative. L’obiettivo è l’ingresso di nuovi soci anche prima delle scadenze federali. Marino manterrà interlocuzione periodica con gli organi individutati dal comune. Serve stabilità e progettualità per Bari, che concretizzino le speranze dei tifosi”.

Via libera all’utilizzo del San Nicola

Una soluzione che Leccese ha incassato, rispondendo con l’utilizzo del San Nicola per le sfide casalinghe dei galletti, salvando anche l’iscrizione alla serie C: “Ho letto con attenzione la sua risposta. Finalmente, vedo scritti nero su bianco gli impegni seri che si attendevano da tempo. Il futuro del Bari non può reggersi di dichiarazioni generiche. La volontà di procedere con la concessione del San Nicola è inscindibile dagli strumenti che le ho chiesto. Il comitato di trasparenza lo costituirò nelle prossime ore e non con figure decorative. Le chiedo che la formalizzazione del mandato al direttore generale e l’avvio della data room avvengano in tempi certi. I baresi guardano con attenzione e stanchezza: devo costruire situazioni affinché gli impegni vengano presi. Sono pronto a firmare la lettera di disponibilità dello stadio San Nicola”.