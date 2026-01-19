Salernitana Primavera, la cura Stendardo funziona: "Solidità e compattezza" Il successo sul Bari avvicina i granatini alla zona salvezza: "Ci sarà da combattere ancora"

Una vittoria pesantissima. La cura Stendardo fa benissimo alla Salernitana Primavera. I granatini centrano il secondo successo di fila superando al Troisi di Giffoni Valle Piana il Bari (2-1). Una partita vibrante, con la squadra campana che passa in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Haxhiu. Il Bari però non molla e sul gong del primo tempo trova il pari con Soldani. Nella ripresa però la Salernitana certifica il suo buon momento e indirizza il match: Haxhiu premia Lombardi che indovina la conclusione che vale il 2-1. Una vittoria che permette alla Salernitana di salire quota 14 punti in classifica, a sole due lunghezze dall’Ascoli. Rimane invariato il margine sul Palermo che vince a Terni e resta a -2 dai granata.

Raggiante Gugliemo Stendardo: “Prestazione molto positiva dei miei ragazzi. Abbiamo vinto una partita contro una squadra forte come il Bari che era ancora imbattuto in trasferta. Nella ripresa siamo usciti fuori con personalità e con un’intensità superiore ai nostri avversari. Questo ci ha consentito di vincere una partita veramente fondamentale per il nostro cammino. Intanto devo ringraziare tutti i ragazzi per la disponibilità che dimostrano in ogni allenamento. Con il mio staff abbiamo toccato tutti i punti fondamentali per riportare ordine e compattezza tra i reparti. Abbiamo lavorato sulla fase di non possesso e sull’intensità, determinanti per il raggiungimento del nostro obiettivo”. Lo sguardo è rivolto alla trasferta di Catanzaro: “Sarà durissima, è una squadra che ha grandi qualità. Occorre restare molto concentrati e deteminati perché il campionato è ancora lungo e ci sarà da combattere su tutti i campi".