Grande festa a Salerno per onorare San Matteo In migliaia ai festeggiamenti del Santo Patrono

Migliaia di persone ieri hanno partecipato alla festa del santo patrono di Salerno San Matteo. Moltissimi i fedeli che hanno seguito la processione dell'apostolo, raggiungendo la città anche dalla provincia. Le celebrazioni sono iniziate ieri mattina con il tradizionale pontificale officiato al Duomo dall'arcivescovo Luigi Moretti, accompagnato dai sacerdoti e in presenza delle autorità cittadine.

Poi appuntamento alle 18.30 nell'atrio della cattedrale per l'uscita dei santi: i venerati simulacri di San Matteo, San Giuseppe, San Gregorio VII, San Gaio, Sant’ Ante e San Fortunato.

Assenti il sindaco Vincenzo Napoli e il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

A rappresentare il Comune il vice sindaco, Eva Avossa, con gli assessori comunali Mariarita Giordano e Gaetana Falcone, presenti, i consiglieri comunali Peppe Zitarosa, Dante Santoro, Roberto Celano, Paky Memoli, Antonio Cammarota, il questore Maurizio Ficarra e il prefetto Francesco Russo. Ben tre bande musicali hanno accompagnato la processione per le strade del centro storico. Questo come ogni anno l’itinerario: via Duomo (tratto piazza Alfano I - via Mercanti), piazza Portanova, Corso Vittorio Emanuele (tratto Portanova via Cilento - via dei Principati), via Cilento (tratto corso Vittorio Emanuele - Corso Garibaldi), Corso Garibaldi, via Roma, via Portacatena, via Giovanni da Procida, via Mercanti, via Duomo.

L'arcivescovo Moretti per motivi di salute anche quest'anno non è riuscito a seguire il percorso e rivolgendosi ai fedeli ha detto commosso: “Pregate per me”.

Alle 22 il rientro al Duomo con la tradizionale corsa delle statue. Gran finale sulla spiaggia di Santa Teresa con la Tammurriata di San Matteo e, alle ore 24, in tantissimi hanno assistito allo spettacolo dei fuochi pirotecnici.

