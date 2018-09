Traffico in tilt sul Viadotto Gatto: è polemica Il capogruppo di Forza Italia Celano: “Città paralizzata”

Ancora code e traffico sul viadotto Gatto, lunghe file di mezzi pesanti e auto rallentano la circolazione cittadina e nei pressi degli svincoli autostradali. Sul caso è intervenuto

il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano: “La città è paralizzata perché l'Amministrazione comunale incomprensibilmente si rifiuta di aprire il doppio senso di marcia in via Benedetto Croce per le sole auto ed i ciclomotori.

Eppure avevamo proposto soluzione anche per il parcheggio delle auto dei residenti. Sono inermi di fronte ai pericoli evidenziati (pendenza eccessiva, manto stradale dissestato, assenza di illuminazione) ed alla necessità evidente di studiare una mobilità alternativa al viadotto per evitare che le auto stiano in fila insieme ai mezzi pesanti che raggiungono il porto commerciale per ore. Una vergogna inconcepibile ed indecente!” ha concluso Celano.

Nei giorni scorsi l'arteria è stata interessata da prove di resistenza, sei camion del peso di 50 tonnellate ognuno hanno testato il Viadotto Gatto nella notte del monitoraggio e delle verifiche.

Ad effettuare i rilievi la Istemi, società salernitana che dal 2008 lavora in ambito di diagnostica dei comparti di ingegneria ed ambiente, ed ha tra le sue attività quella di effettuare le prove di carico su strutture sopraelevate.

Dopo aver effettuato le misurazioni del percorso ed in particolare delle varie campate di cui il Viadotto è composto, si è provveduto alla registrazione delle coordinate precisamente rilevate grazie ai GPS, per consentire la corrispondenza dei dati al millimetro in fase di elaborazione dei dati sulle attività svolte.

S.B.