Premio della Ricerca: 29mila euro ai medici migliori Il riconoscimento ai giovani ricercatori entro i 35 anni di età

Quattordici medici ricercatori salernitani parteciperanno alla selezione per il Premio per attività di ricerca nel settore delle Scienze Biomediche, bandito dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, presieduto dal dottore Giovanni D’Angelo. Il riconoscimento sarà assegnato durante lo svolgimento del congresso internazionale “The fire within: Inflammation as a central mechanism connecting diet, behavior and chronic disease”, in programma a Salerno il 20 ottobre 2018 nell’ambito della XIX edizione delle Giornate della Scuola Medica Salernitana. Il concorso è riservato a medici e odontoiatri iscritti all’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Salerno che non abbiano superato i 35 anni di età.

“Il Concorso conferma la grande attenzione del nostro Ordine verso la Ricerca e soprattutto verso il futuro dei giovani medici – ha detto il Presidente D’Angelo – Lo sforzo di questo Ordine va verso tutti i nostri giovani iscritti, in qualunque parte del mondo stiano operando in questo momento”. La selezione, affidata a una apposita Commissione formata da cinque membri, nominata dall’Ordine dei Medici, avverrà sulla base del voto di laurea, di altri titoli accademici, dell’IF (Impact Factor) totale delle pubblicazioni aventi il candidato quale primo, secondo o terzo nome.

Saranno ammessi alla fase finale tre concorrenti, i cui nominativi saranno pubblicati sul sito dell’Ordine, successivamente alla valutazione della documentazione inoltrata.

I tre finalisti con il migliore percorso curriculare saranno premiati con un assegno di 3mila euro. Al finalista autore del progetto che sarà risultato vincitore sarà assegnato oltre al premio di 3mila euro, un finanziamento di ulteriori 20mila euro, che verrà rilasciato in due tranche da 10mila euro sulla base dell’avanzamento documentato della ricerca. Il finanziamento aggiuntivo al Premio è vincolato alla realizzazione del progetto di ricerca presso un laboratorio ospedaliero/universitario italiano o straniero.

I finalisti saranno chiamati a presentare in lingua inglese e italiana il titolo e l’abstract di un progetto di ricerca nell’ambito delle tematiche oggetto di relazione al Congresso del 20 Ottobre. I tre progetti, opportunamente articolati, saranno presentati durante i lavori congressuali, in una apposita sessione, alla presenza della Commissione esaminatrice, presieduta dal Presidente dell’Ordine dei Medici, o da un suo delegato. I candidati avranno 10 minuti a testa per la esposizione anche mediante ausilio di diapositive e/o filmati in lingua inglese e, al termine, la Commissione esaminatrice avrà 30 minuti per domande sui tre progetti.

Seguirà la votazione in anonimato per la scelta del progetto di ricerca vincente. La cerimonia di premiazione avverrà durante la sessione congressuale pomeridiana.

A tutti i partecipanti al concorso sarà rilasciata una pergamena e il testo “Regimen Sanitatis”. Il vincitore presenterà i risultati della ricerca nella edizione 2019 del Congresso.

Il bando completo del concorso può essere scaricato dal sito www.ordinemedicisalerno.it.

