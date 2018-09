Il mercato non chiude: l'Anva smorza l'allarme Le precisazioni del presidente provinciale Aniello Ciro Pietrofesa

Il presidente provinciale dell'Anva Aniello Ciro Pietrofesa fa chiarezza sulla presunta chiusura dell’area mercatale di via Sabato Robertelli dal 1 al 8 ottobre, al fine di evitare danni economici agli operatori ambulanti.

“Nell’area mercatale di via Sabato Robertelli da due settimane sono iniziati i controlli degli operatori ad opera del Consorzio “I Mercanti di Torrione” così come previsto dalla convenzione firmata per la gestione di alcuni servizi nelle aree mercatali cittadine, unitamente al Comando di Polizia Municipale – precisa Pietrofesa -.

L’Amministrazione Comunale ha disposto alcuni lavori di somma urgenza che riguardano la recinzione dell’area, lavori che partiranno dal 1 ottobre e che prevedono comunque la presenza del mercato, mentre a partire dal 1 e fino al 18 ottobre è sospesa la spunta presso l’area mercatale di Torrione al fine di verificare gli effettivi posteggi vuoti e da assegnare agli stessi spuntisti, facendo pagare loro il dovuto per l’area occupata.

I lavori servono per i maggiori controlli da effettuarsi, servono per il contrasto ai fenomeni di abusivismo, ma soprattutto servono per avviare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.

Sempre da lunedì 1 ottobre, i controlli si sposteranno nell’area del mercato di via Piave, mercato che ribadiamo non sarà delocalizzato, anzi questo mercato all’inizio dell’anno prossimo sarà ristrutturato ed è prevista la copertura dell’area settore alimentare” conclude il presidente provinciale dell'Anva.

S.B.