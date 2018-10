De Luca, Universiadi: "Per aprile completati gli impianti" Cerimonia di chiusura allo stadio Arechi

“Avevamo deciso che le Universiadi si dovevano fare e si faranno. Per aprile saranno completati tutti gli impianti". A dirlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando il via libera definitivo della Fisu allo svolgimento delle Universiadi 2019 a Napoli.

"A breve - ha precisato De Luca - si farà la gara per la promozione dell'evento, che è anche una parte decisiva delle Universiadi. Ci sarà un lancio di grande bellezza e fascino mediatico per proiettare la realtà di Napoli e della Campania nel mondo.

Intorno alle Universiadi cercheremo poi di far crescere un grande movimento sportivo giovanile che coinvolga i ragazzi dei quartieri; infatti lavoriamo per recuperare decine di impianti di quartiere, ma dobbiamo stringere i denti e non distrarci". Cerimonia d'apertura allo stadio San Paolo di Napoli e di chiusura all'Arechi di Salerno.

Approvato anche il piano di accoglienza per le Universiadi: 4100 ateleti sulle navi da crociera a napoli, 450 nelle residenze universitarie di Pozzuoli, 1900 nel Campus di Fisciano, 1550 negli hotel di Caserta. Intanto si attende ora dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, domani a Napoli, un impegno anche per le Universiadi. C'è intanto ancora molto da lavorare per una manifestazione sportiva che può valorizzare la Campania e l'Italia, una corsa contro il tempo dunque per i lavori agi impianti che dovranno ospitare la manifestazione. Spazio anche al tema della sicurezza che resta in primo piano. Il commissario per le Universiadi Gianluca Basile ha ribadito l'importanza dell'evento e della buona riuscita della manifestazione: "E' in gioco l'immagine di Napoli, della Campania e dell'Italia" ha precisato.

S.B.