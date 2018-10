Perdite sul ponte della tangenziale: rubinetti a secco Necessario sospendere l'erogazione per ulteriori verifiche

La Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire ulteriori verifiche sulla problematica relativa all’acqua di infiltrazione in prossimità del ponte della tangenziale (uscita Sala Abbagnano), si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 22.00 di Mercoledì 03.10.2018 alle ore 06.00 di Giovedì 04.10.2018, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via degli Eucalipti, Via delle Rose, Viale delle Querce, Viale del Bosco, Via Parco San Felice, Parco degli Aranci, Via Mattia Farina dal civico n° 117 al civico n° 145, Via E. D’Aniello, Viale degli Olmi, Viale Parco Sereno, Viale dei Pioppi, Viale delle Acacie, Viale delle Tamerici, Via della Casalina.

S.B.