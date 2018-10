Luci d'Artista: iniziano le operazioni di montaggio in città Tante le novità per questa edizione, la prima affidata al colosso francese Blachere Illumination

Sono partite ufficialmente ieri mattina, con due settimane d'anticipo rispetto allo scorso anno, le operazioni di montaggio delle Luci d'Artista a Salerno. Operai al lavoro dunque nella zona orientale della città, nel quartiere di Pastena, partenza da via Trento e da via Posidonia. Tante le novità di questa nuova edizione che partirà i primi di novembre, la prima curata dal colosso francese Blachere Illumination.

Secondo le prime indiscrezioni circolate in queste settimane il costo complessivo di questa edizione si aggirerebbe sui due milioni e 500mila euro. Top secret per adesso il tema scelto per l'edizione 2018 delle ormai celebri luminarie.

Quasi sicuramente però dei delfini luminosi prenderanno il posto dei pinguini sul Lungomare cittadino dove una torre luminosa pare verrà installata al posto della ruota panoramica. Un'intera città dunque che come ogni anno si prepara ad accogliere migliaia di turisti. Tra le novità rispetto agli anni precedenti anche le location.

Nuove istallazioni luminose ci saranno infatti a Largo Montone, ai Giardini della Minerva, in via Velia, via Arce, via Diaz, via Quaranta, via Manzo, in piazza Conforti, in piazza della Concordia e a Largo Plebiscito, ad aggiungersi al tradizionale percorso delle luminarie. Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale e dell'assessore al commercio Dario Loffredo che ha precisato: “Siamo in pieno fermento, i chilometri di luminarie saranno tutti nuovi. Avremo inoltre contenuti culturali molto alti, concerti, manifestazioni e mostre, eventi di grande spessore e interesse”.

S.B.