Lavori di manutenzione: rubinetti a secco Ecco dove e quando

La Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione in Via Camillo Sorgente altezza civico n°18, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 09.00 alle ore 11.00 di Venerdì 05.10.2018, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Camillo Sorgente, Via Cerare Battisti, Via Saverio Avenia.

S.B.